I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alghero hanno denunciato in stato di libertà, per porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere, M.C., un 36enne residente in città già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato M.C. in via Sassari, presso il Bar Alma, sottoponendolo ad accertamenti. Lo hanno così trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo arburesa, riposto in una tasca dei pantaloni.

L’uomo è stato immediatamente denunciato e l’arma bianca è stata sequestrata.