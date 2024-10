Nel pomeriggio del 18 luglio i Carabinieri della Compagnia di Alghero, a conclusione di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, hanno arrestato in flagranza il cittadino polacco Maciaszek Dominik Jan, di 24 anni, con precedenti di polizia.

Il giovane è stato controllato in via Sanzio e inizialmente è stato trovato in possesso di un grammo di eroina suddiviso in quattro dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire ulteriori sette grammi di eroina ancora da tagliare, cinque grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente oltre alla somma in contante di circa 200 euro, verosimilmente provento dello spaccio al minuto.

Il tutto è stato sequestrato mentre l’arrestato, è stato trasferito ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato dal Giudice nella mattinata di ieri 19 luglio.