La notte scorsa i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno arrestato un 20enne residente ad Arzachena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un’auto con a bordo due giovani galluresi. Insospettiti dalla tarda ora e dall’insolito posto, oltre al loro atteggiamento impaziente, hanno proceduto al loro controllo e hanno trovato il 20enne seduto sul lato passeggero in possesso di droga sintetica. Dalla perquisizione personale sono saltati fuori, infatti, 17 grammi di ecstasy MDMA e 5 francobolli di LSD.

Ritrovato lo stupefacente in suo possesso, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche nella sua abitazione di Arzachena dove hanno trovato ulteriori 255 grammi di marijuana già pronta per lo spaccio e tutto il materiale per la sua pesatura.

Da quanto rinvenuto, i militari della Tenenza di San Teodoro hanno proceduto all’arresto del ragazzo che dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.