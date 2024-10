È stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari Alessio Scano, 35enne disoccupato, perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina, eroina e oltre 450 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Cagliari in attesa del rito per direttissima previsto per questa mattina.