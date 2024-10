Questa mattina a Sinnai, in via Bellavista, i Carabinieri hanno arrestato Antonio Marongiu, disoccupato di 33 anni, con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di armi bianche.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre due chili di marijuana, di 4 pugnali illegalmente detenuti, di un bilancino di precisione e del materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Marongiu, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.