Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno tratto in arresto un ragazzo di Quartu Sant’Elena di 28 anni di cui sono state rese note solo le iniziali del nome, si tratta di S. A., con precedenti di polizia.

I militari dell’Arma sono intervenuti immediatamente dopo che il giovane aveva danneggiato i finestrini di alcune auto e asportato dall’interno di una di esse una borsa con vari beni.

Una volta perquisito, sono stati trovati in suo possesso anche gli strumenti atti allo scasso e vari oggetti, tra cui apparecchi telefonici e informatici, presumibilmente di provenienza furtiva.

Il 28enne è stato così tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e ricettazione e al termine degli accertamenti di rito presso il Comando Compagnia di San Vito è stato trasferito in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi.