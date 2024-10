Ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione di San Bartolomeo di Cagliari hanno arrestato Manuel Piras, disoccupato di 26 anni residente a Senorbì, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, durante la perquisizione personale effettuata a Pirri in via Santa Maria Goretti, è stato trovato dai militari dell’Arma in possesso di 170 grammi di hashish suddivisa in 150 dosi, di 50 grammi di marijuana ottenuta con sistema ice-o-lator, di 1 grammo di cocaina, di un bilancino di precisione, un coltello nonché 400 euro tra banconote e monete.

Manuel Piras è stato così arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Villanova in attesa del rito direttissimo.

Al giovane è stato anche notificato per accertati maltrattamenti in famiglia anche il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e la sospensione della patria potestà del figlio minore.