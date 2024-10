Nel corso della tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Ozieri, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto Angelo Fenu, 22enne pregiudicato.

Il reato ipotizzato dai militari è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti sono accaduti intorno alle 23.00 di ieri sera quando, insospettiti dalla presenza di diversi giovani all’interno di un esercizio commerciale poco distante dalla caserma, dopo un breve servizio di osservazione in cui sono stati accertati alcuni movimenti anomali, i Carabinieri hanno deciso di fare il loro ingresso per un controllo più approfondito. La perquisizione che ne è seguita ha permesso di rinvenire un sacchetto contenente un 8 grammi di cocaina suddivisi in 16 involucri ben confezionati, diverso materiale per il confezionamento e circa 50,00 grammi di mannite, una sostanza utilizzata per il “taglio” della cocaina; il tutto abilmente occultato all’interno del bocchettone carburante dell’autovettura del titolare dell’esercizio commerciale poi tratto in arresto in flagranza del reato.

Al termine delle formalità di rito il giovane ozierese è stato quindi trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Sassari.