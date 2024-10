Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno arrestato due persone, un maggiorenne cagliaritano ed un minore di origini polacche, mentre tentavano di mettere a segno un furto all’interno del negozio Trony.

I due si aggiravano tra gli scaffali con due borse “schermate” che gli avrebbero consentito di superare i controlli senza problemi.

Una volta bloccati, i due ragazzi, perquisiti dai militari, sono stati trovati in possesso della merce appena rubata al supermercato Conad.

I Carabinieri grazie alla segnalazione dei cittadini e degli esercenti commerciali della zona sono così riusciti ad interrompere una serie di furti che hanno messo a dura prova gli esercenti.

I due ladri, infatti, sono stati riconosciuti come gli esecutori materiali di altri furti commessi nei giorni scorsi dove avevano rubato, tra le altre cose, diverse “consolle” per un valore di circa 2000 euro.

Per i due giovani sono scattate le manette. Il maggiorenne è in attesa di essere processato per rito direttissimo presso la Procura di Nuoro, mentre il minorenne è stato affidato al Tribunale per i minori di Sassari.