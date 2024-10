Due fratelli gemelli sono stati arrestati la notte scorsa a Sinnai dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Christian e Mauro Olla, di 21 anni, sottoposti dai militari dell’Arma a perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 40 grammi di marijuana, del materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e di 100 euro in banconote di piccolo taglio che i Carabinieri hanno ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina i gemelli saranno processati per direttissima.