Il Teatro Eliseo di Nuoro ospiterà la settima edizione di Canti dall'Ortobene, in programma il 27 Febbraio con la direzione artistica di Alessandro Catte. La voce narrante dell'evento sarà quella di Giuliano Marongiu.

C’è attesa per uno degli appuntamenti musicali più interessanti dell’isola caratterizzato, di anno in anno, da un programma unico e originale. Per il 2015 il Coro Ortobene unirà le sue voci a quella di Piero Pretti, tenore nuorese di fama internazionale, nel corso di un incontro di altro livello qualitativo capace di mettere insieme due mondi musicali apparentemente distanti.

La compagine nuorese si cimenterà nell’esecuzione di celebri arie d’opera accompagnando il cantante, al suo esordio in città, il quale a sua volta darà voce ad alcuni brani in sardo portati al successo da Coro Ortobene. Al pianoforte ci sarà il musicista sassarese Andrea Solinas.

Per prenotare i biglietti è possibile telefonare ai numeri 3384915430–3480650777–3281180699-3281227207 o per mail mamodine@gmail.com/ gruppo.ortobene@ortobene.it.