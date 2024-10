A Guspini, nella frazione "Sa Zeppara", i Carabinieri delle stazioni di Guspini e Pabillonis, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, nel corso di un mirato servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, procedevano all'arresto in flagranza di reato di Barbara Cestaro, 39 enne, di Guspini, incensurata, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La donna a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, svolta con l'ausilio dei cani addestrati al recupero di stupefacenti, veniva trovata in possesso di circa 800 grammi di infiorescenza di sostanza stupefacente, tipo marijuana, suddivisa in tre confezioni, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionato.

L'arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso l'abitazione dei genitori in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per domani mattina.