Dopo le manifestazioni ufficiali che hanno avuto inizio il 24 marzo a Roma, dove i sindaci di nove comuni sardi, (Carloforte, Dolianova, Lotzorai, Narbolia, Padria, Portoscuso, Sedilo, Tula e Villacidro) alla presenza del Presidente Napolitano, hanno partecipato alla commemorazione dei caduti nella strage delle Ardeatine, anche in Sardegna quest’oggi prende il via un ricco calendario per non dimenticare proprio le vittime di quel tragico avvenimento.

Questo pomeriggio alle 16:30 a Padria è previsto un convegno e uno spettacolo sulla figura di Gavino De Lunas, il cantautore trucidato dai tedeschi il 24 maggio del 1944 insieme ad altri 334 civili e militari. Sarà anche l'occasione per inaugurare i locali dell'ex convento francescano attigui alla chiesa di S. Maria degli Angeli appena restaurati.

La manifestazione è patrocinata della Presidenza della Repubblica, del Consiglio Regionale della Sardegna, della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e del contributo della Fondazione Banco di Sardegna.