Nella giornata di ieri, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha ricevuto nella sala del Consiglio a Palazzo Ducale i beneficiari del progetto Sprar del Comune di Sassari, gestito dal Gus (Gruppo Umana Solidarietà).

All'incontro hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Comunale Esmeralda Ughi e l'assessora alle Politiche sociali Pina Ballore.

È stato un momento di confronto e di arricchimento, come sottolineato dal primo cittadino, che ha lodato il sistema Sprar, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, come modello di integrazione.

L’occasione è stata utile anche per un confronto sulle possibilità offerte dal dialogo tra culture differenti, sull’importanza dell’accoglienza e sulla centralità dei diritti umani.

Ai beneficiari, che durante la mattinata hanno visitato il Palazzo, le stanze e le cantine del Duca, il primo cittadino ha fatto dono di due libri, "Sassari. Sette itinerari per scoprire una città" di Francesco Ledda e "I Candelieri visti dalla città", come stimolo per conoscere i luoghi e le tradizioni della città che li ha accolti.