Grande attesa per la sfilata di domani, sabato 21 febbraio, con il “Carraixali de l’Alguer”.

L’appuntamento è fissato per le ore 15:00 ai giardini Manno, dove partirà una lunga carovana di bambini, indiscussi protagonisti del Carnevale algherese.

Frutta, verdura, aragoste, olive, uva, ricci, pizze, caramelle e tanti altri alimenti lasceranno le pagine dei libri della natura o delle ricette di cucina per prendere vita in ogni figurante che sfilerà per vie della città. Il tema di quest’anno è, pertanto, strettamente collegato all’Expo di Milano 2015: alimentazione e prodotti tipici.

Un Carnevale, dunque, che manda messaggi, attraverso le rappresentazioni dei suoi interpreti, sull’importanza di una sana alimentazione.

Maestre e mamme hanno ideato e confezionato costumi per centinaia di figuranti, inventando coreografie, balli e movimenti di gruppo. Gli istituti scolastici, le associazioni culturali, le scuole di danza e le abitazioni private, d’improvviso si sono trasformati in laboratori.

Inoltre, domani, nei locali dell’ex Circolo dei Marinai, in Piazza Civica, sarà possibile ammirare gli scatti del fotografo Massimiliano Caria che riguardano immagini degli algheresi in occasione degli eventi socio identitari della città, come il Cap d'Any, Lo Carraixali, la Settimana Santa, i Focs de Sant Joan, San Michele.

Dalla tarda mattinata e per tutta la giornata, Caria realizzerà i ritratti degli algheresi di oggi per consegnarli agli algheresi di domani. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

L'organizzazione del carnevale è il frutto della collaborazione con la Fondazione META di Alghero e RM Management di Romano Marcias.