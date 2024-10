“Tempo fa la nostra insegnante ci ha fatto scrivere un testo ‘La scuola che vorrei’, tra realtà e fantasia, nel quale abbiamo descritto come vorremmo la nostra nuova scuola..”

È questo l’inizio di una serie di suggerimenti inviati all’Amministrazione comunale di Uri guidata dalla Sindaca Lucia Cirroni dai bambini della scuola primaria su come dovrebbe essere strutturato il nuovo caseggiato.

C’è chi lo vorrebbe con le sedie di plastica, con una sala per gli esperimenti, con un giardino con tanti fiori , addirittura, colorato,

Non manca, tuttavia, chi la vorrebbe vicino al mare o sulla riva di un fiume, con una sala teatro e o di musica.

I bambini sono stati momentaneamente trasferiti presso le scuole media a causa dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e ammodernamento della scuola elementare. Appena insediata, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 300mila euro per la messa in sicurezza della pensilina di ingresso di via Capitano Satta e la sistemazione della raccolta acque dal tetto.

Inoltre lo scorso anno, il Comune di Uri è stato tra i vincitori del bando efficientamento energetico da un milione di euro. L’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Antonio Michele Fiori, fa sapere che “È già pronta la progettazione preliminare mentre il bando per i lavori sarà entro l’anno. Inoltre è previsto anche l acquisto di un’auto elettrica con colonnina di ricarica”.

“Com’è bello vedere che i nostri bambini sanno sognare, a volte sono sogni irrealizzabili, ma quando è possibile noi adulti dobbiamo cercare di esaudirli per far sì che questa loro capacità non si spenga mai. Ringrazio i miei bambini per questa meravigliosa lettera con tanti suggerimenti per la ristrutturazione della scuola, arricchita da piccoli “progetti”, ne farò tesoro”, così la prima cittadina.