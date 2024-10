Intensa giornata, all’insegna della cultura e della conoscenza della storia della Sardegna, per i bambini bielorussi ospiti delle famiglie sarde nell’ambito del Progetto Chernobyl organizzato dall’Associazione Cittadini del Mondo Onlus di Cagliari.

Lo scorso 22/07/2014 un gruppo di 30 bambini bielorussi insieme ai propri assistenti, accompagnati dagli operatori dell’Associazione hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari per la mostra dedicata ai “Giganti di Monti Prama”, le uniche statue che il modo nuragico ci ha restituito. Rimaste sepolte per secoli in una vasta area del Sinis, queste maestose e possenti sculture dallo stile orientaleggiante alte quasi due metri, sono state ricavate da blocchi unici che potevano pesare fino a 400 chili, provenienti da una cava del luogo.

L’iniziativa rientra fra le attività culturali promosse dall’Associazione al fine di approfondire la conoscenza del territorio e della cultura della Sardegna, i ragazzi bielorussi racconteranno la Sardegna e l’incredibile storia dei Giganti al loro rientro a scuola in patria.

Il soggiorno dei bambini bielorussi proseguirà presso le famiglie accoglienti, la partenza per il rientro in patria avverrà il 01/08/2014 e il 31/08/2014, ma sempre il primo agosto è previsto l’arrivo di un ulteriore gruppo di bambini.