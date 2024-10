Buone notizie da Quartu Sant'Elena, dove i settanta tamponi effettuati su ospiti e operatori della Comunità integrata per anziani "Alba" hanno dato tutti esito negativo.

Gli esami erano stati effettuati da Ats dopo che martedì scorso era stato individuato un contagio all'interno della struttura, messa in quarantena dal sindaco Stefano Delunas.

A risultare positiva un'anziana rimasta nella comunità solo un'ora prima di essere trasferita in ospedale per un ictus. La donna era stata sottoposta a tampone, con esito negativo, già il 31 marzo. La casa di riposo, in via precauzionale, aveva comunque invitato la donna a rimanere in quarantena in casa della figlia prima di fare rientro nella struttura.