Si chiama Giulio Podda il centenario di San Sperate che da qualche tempo fa parlare di sé per la sua passione per l'andare in bicicletta. Tziu Giuliu, così lo chiamano i compaesani, già l'anno scorso aveva guidato un gruppo di ciclisti per le vie di San Sperate in occasione del suo centesimo compleanno.

Quest'anno, per festeggiare i 101 anni del nonnino, l'amministrazione comunale ha organizzato una corsa in grande stile alla quale è stata invitata anche la Fiab (l'associazione dei ciclisti).

Anche Trenitalia ha in simpatia tziu Giuliu e in occasione della corsa consentirà a trenta ciclisti in partenza da Cagliari di salire a bordo con la propria bicicletta per andare a festeggiare a San Sperate.

Una passione forte quella che lega da sempre tziu Giuliu alla bicicletta che fu suo mezzo di trasporto quando si doveva spostare per lavoro dal suo paese alle saline di Macchiareddu.