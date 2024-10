L’Ats Sardegna comunica a tutti coloro che possono accedere agli hub vaccinali liberamente, senza prenotazione (cittadini over 60 e personale scolastico e sanitario che non ha ancora completato il ciclo vaccinale) che nelle date del 14 e 15 agosto, domenica 22 e domenica 29 agosto 2021 resteranno chiusi gli hub rosso e blu dedicati alle vaccinazioni anti Covid-19 della Fiera di Cagliari e l'hub di via Beethoven di Quartu Sant'Elena.

Per le giornate in oggetto nessun cittadino è stato prenotato tramite il sistema di Poste Italiane.