Grande successo per la compagnia cagliaritana Lucidosottile dall’Hourara International Theater Festival, che si è tenuta a Oulad Teima (Marocco) dal 7 all’11 novembre.

La miglio attrice è stata, infatti, Michela Sale Musio, in scena con Tiziana Troja nello spettacolo “Dissacrantemente Lucide… Lucidissime!”, è stata infatti premiata quale migliore attrice del festival.

“Si tratta di un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione e che ripaga tutta la compagnia del grande lavoro svolto in questi anni, che ci ha portato ad esibirci non solo in Sardegna e in Italia ma anche a New York, in Spagna e in Francia ed ora, dopo l’esperienza dello scorso anno in Algeria, anche in Marocco”, queste le loro parole.

“L’esperienza in Marocco – hanno aggiunte le due artiste protagoniste anche di un laboratorio dedicato ai giovani – è stata entusiasmante perché ci ha messo in contatto con una realtà vivacissima dal punto di vista culturale” spiegano Tiziana Troja e Michela Sale Musio. “Il nostro obiettivo ora è quello di intensificare gli scambi con i paesi africani, stabilendo un ponte con la Sardegna e ospitando nel nostro festival Women le compagnie più interessanti. Il livello del teatro africano è infatti molto alto e merita di essere conosciuto e apprezzato anche dal nostro pubblico”.

“Questo premio – hanno concluso – ci gratifica e ci incoraggia a confrontarci con la scena internazionale”.