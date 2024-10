Potrebbero esserci interessanti sviluppi nell'ambito della scomparsa del 47enne di Sestu Salvatore Angioni, allontanatosi di casa per non farvi più ritorno nel marzo del 2020. Da allora la famiglia non ha mai smesso di cercarlo attivandosi in ogni modo per rintracciare l'uomo e conoscere la verità sulla sua sorte.

Una segnalazione arriva in questi giorni da Monasterace (Reggio Calabria), dove una persona del tutto simile all'uomo è stata avvistata il 15 luglio sull'Intercity delle ore 19 in arrivo presso la locale stazione. "Una volta sceso dal treno - secondo la ragazza che ha effettuato la segnalazione - si è fermato a parlare con delle persone sulla panchina all'interno della stazione. E' visibilmente deperito, deambula con un po' di fatica, indossa una t-shirt bianca, jeans scoloriti e scarpe nere". La ragazza, che ha scambiato con l'uomo qualche parola prima di riconoscerlo fra gli scomparsi schedati sul web, racconta di aver visto il presunto Angioni anche il giorno seguente, il 16 luglio. "Era ancora sul treno, ma è sceso alla stazione di Gioiosa Marina intorno alle ore 9.45. Ha chiesto un pezzo di pane presso un market, poi un bicchiere d'acqua in un bar, e l'hanno visto fermo davanti alla vetrina di un'agenzia di viaggio, poi più nulla". Secondo la testimonianza della donna, anche altri abitanti del posto avrebbero riconosciuto nella persona che vagava senza meta il 47enne sardo.

"Della questione - spiega l'avvocato Gianfranco Piscitelli (Penelope Sardegna) - sono stai informati i carabinieri di Monasterace e la trasmissione Chi l'ha visto?". 

Il fratello di Salvatore Angioni, Giuseppe, racconta a Sardegna Live: "Ritengo la persona che ci ha contattato abbastanza credibile e lucida nel descrivere i dettagli. Molti particolari coincidono: altezza (1,65), colore degli occhi (verdi), testa pelata. Io sono un Vigile del fuoco e mi occupo spesso di ricerca persone, per questo dubito che sia lui. Ma se ragiono da fratello spero con tutto il cuore che sia Salvatore. Ritrovarlo mi ridarebbe dieci anni di vita. Per questo non mi sento di scartare del tutto questa possibilità. Bisogna fare un tentativo comunque vada a finire".

Sardegna Live aveva raccontato la storia di Salvatore Angioni nella quarta puntata della trasmissione Scomparsi in Sardegna, nella quale Pietro Lavena aveva intervistato il fratello dello scomparso, Giuseppe.

GUARDA LA QUARTA PUNTATA DI SCOMPARSI IN SARDEGNA