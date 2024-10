Quale miglior modo per aspettare il periodo natalizio se non quello di realizzare il presepe? Per la Parrocchia di Santa Vittoria e la Pro loco di Siligo è la giusta soluzione.

Grazie all’iniziativa “Ho fatto un presepe!!!” sarà possibile ammirare le varie opere allestite in alcuni punti del paese in occasione della trentottesima edizione della festa della salsiccia e del vino. L’iscrizione (gratuita) dovrà pervenire in parrocchia o presso la sede della Pro loco entro sabato 25 novembre. Sabato 16 dicembre saranno visionati e premiati i tre presepi più belli che verranno scelti da una giuria apposita.

Per domenica 26 novembre, invece, l’Associazione guidata da Angela Maria Pisoni ha organizzato una gita a Ollolai per Cortes Apertas. Le quote di adesione sono di 14 (soci), 16 (non soci) e 10 euro (bambini). Il pranzo è al sacco mentre la partenza è fissata per le 8.30 da piazza Pertini. Per le adesioni è possibile contattare il numero 3495318498.