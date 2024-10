Un libro che sta riscuotendo un grande successo, tanto che è già arrivato alla quarta ristampa e che, a breve, riceverà il suo quarto riconoscimento. Si tratta di “H&J”, il libro di Paolo Montaldo che è stato presentato ieri (3 agosto) a Cossoine, nella splendida cornice della piscina comunale.

La serata è stata aperta dalla Sindaca Sabrina Sassu che ha voluto ringraziare chi si è prodigato per l’organizzazione di quest’evento, in modo particolare la Consigliera Alice Carboni e la biblioteca. «Un tema molto particolare – queste le sue parole-. Io che lavoro in un Patronato sento molto questa problematica anche perché vedo la difficoltà delle famiglie all’approccio su questi bambini che hanno un problema».

Subito dopo, ha preso la parola l’autore che ha spiegato, nei minimi dettagli, come è arrivato alla stesura della sua opera. Montaldo ha specificato il fatto che si tratta di una storia vera, risalente al 1972. Uno dei protagonisti è Henry, nato nel 1962, non ha mai pronunciato una parola sino all’età di 10 anni. La sua unica comunicazione era quella visiva, aprendo e chiudendo gli occhi con sequenze irregolari.

Una vita, la sua, che cambia grazie all’arrivo di June, un cane che è ritratto nella copertina dell’opera. Anche quello, ha rimarcato l’autore, è il “Ritaglio” di una fotografia vera della famiglia di Henry. «Essenzialmente – ha spiegato – è una storia che parla di cosa è e di non è la diversità e la disabilità perché Henry aveva una caratteristica chiamata autismo».

Montaldo ha sottolineato come le presentazioni avvengano la mattina nelle scuole, dedicata agli studenti, e la sera, per gli altri. Un’opera importante tanto che, dallo scorso 14 febbraio, è disponibile la versione in braille. La serata si è conclusa con i ringraziamenti dell’autore e della prima cittadina.