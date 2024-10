Nei giorni scorsi in via Tevere nel quartiere di “Is Mirrionis” gli agenti della Squadra Volante hanno notato un continuo viavai di persone, da loro conosciute per essere consumatori di sostanze stupefacenti.

La polizia ha dunque provveduto a un controllo all’interno di uno palazzina, dove all’ultimo piano, nel vano scala, all’interno di un armadio in disuso, gli agenti hanno trovato 3,230 kg di hashish, 500 grammi di marjuana, 50 grammi di cocaina e la somma di 2.500 euro in banconote di piccolo te medio taglio.

Tutta la merce è stata sequestrata.