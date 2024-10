E’ stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, 30 di marijuana, 5 di cocaina e della somma di 615 euro, presumibilmente provento della attività di spaccio.

Per questo un disoccupato 57enne di Selargius, Ernesto Milia, con precedenti, questa mattina è stato arrestato dai carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per la mattinata di domani.