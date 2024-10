Nella tarda serata di ieri, a Quartu Sant'Elena, nel corso di un mirato servizio, i militari della Sezione Radiomobile dell’Aliquota Norm (coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu), hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Riccardo Masala, 20enne, del posto, con precedenti di polizia. I militari, a termine di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane ben 38 dosi di hashish, denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio e materiale vario per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, Masala è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.