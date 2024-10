Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Gianluca Polastri, 18enne cagliaritano, con precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 10.45 di ieri quando i poliziotti della Squadra Volante, nel transitare in Via Castelli, hanno notato, sotto i parcheggi pilotis della palazzina, un giovane che alla vista dell’equipaggio si introduceva frettolosamente in un palazzo.

Prontamente inseguito dagli agenti nei piani del palazzo, all’altezza del quinto piano, si fermava tentando di nascondersi nel terrazzo ma è stato raggiunto e fermato. Lo stesso, già noto agli agenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato controllato e trovato in possesso di 40 grammi circa di hashish e 25 euro in banconote di piccolo taglio.

LA PERQUISIZIONE. Accompagnato verso l’autovettura di servizio, Polastri è stato notato dagli operatori nel gesto di fare cenno in direzione di alcune persone, verosimilmente per chiedere di segnalare, a chi si trovava nella sua abitazione, l’imminente arrivo di altri agenti per la perquisizione. I poliziotti si sono pertanto diretti subito nella dimora del giovane effettuando la perquisizione che ha permesso di rinvenire, nascosto dietro la porta del bagno, un borsone sportivo con all’interno 2,700 kg. di hashish e 800 grammi circa di marijuana, custoditi in tre panetti, in alcuni sacchetti di plastica e in numerose bustine singole preconfezionate nonché altre buste vuote di vario formato per il successivo confezionamento della sostanza, tre coltelli a serramanico di diverse dimensioni con residui di stupefacente, quattro bilancini elettronici. Tratto in arresto, al termine degli atti, è stato condotto presso la casa circondariale di Uta.