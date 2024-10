Nella mattinata di ieri la polizia ha effettuato dei mirati controlli in alcuni appartamenti a Quartu Sant’Elena.

I controlli sono scaturiti a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti nella zona, preoccupati dal continuo via vai di stranieri che soggiornavano nelle case vicine, prima mai notati.

All’interno di un appartamento, gli agenti hanno fermato quattro uomini e una donna e trovato 4 grammi di hashish e 24,34 grammi di ketamina. Da un rapido accertamento gli operatori hanno riscontrato che la sostanza era riconducibile a un giovane nigeriano, 19enne, che dimora nell’abitazione controllata.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna.