Intorno alle ore 11.00 di ieri la Polizia ha arrestato un 20enne di Monserrato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un equipaggio della Squadra Volante, in Piazza Sant’Eulalia, ha notato tre giovani che, alla vista degli agenti si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento, due dei tre ragazzi sono stati bloccati dalla polizia.

Controllati e identificati, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno di un borsello in possesso di Nazareno Nicodemo Mallus, 49 involucri contenenti hashish del peso di circa 130 grammi, tre involucri contenenti cocaina di circa 8 grammi e 90 euro in banconote di piccolo taglio.

All’interno dell’abitazione gli operatori hanno rinvenuto alcuni documenti provento di furto e pertanto hanno denunciato il giovane anche per il reato di ricettazione.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.