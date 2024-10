Lui è davvero giovanissimo, Haris Bozhnjaku, 26 enne, residente ad Aviano, ha la cittadinanza italiana, è nativo dell’Albania e sulla Sardegna, su Solanas, ha fatto un ragionamento non di poco conto: “Avete un mare meraviglioso, spiagge incantevoli che si affacciano sul Golfo degli Angeli, appena pochi minuti da Cagliari, un paradiso – ammette l’albergatore – perché non dedicarci passione, sacrifici e perché no, scommetterci? Certo, stiamo convivendo con il virus, il temuto Covid, ma se ci è stato dato modo di ripartire e di rimetterci in gioco, perché non provare a farlo? Tra l’altro, con personale brillante, motivato e voi in Sardegna avete davvero persone che hanno voglia di fare”.

La scommessa

Detto, fatto: Haris ha un’idea tutta sua che da qualche settimana l’ha realizzata investendoci denaro e progetti: “La nostra società, è un'azienda specializzata nell'accoglienza ma anche nel mondo del food and beverage, Gestiamo principalmente strutture nel nord Italia, ma quest'anno io ed il mio socio abbiamo realizzato il nostro sogno si aprire un hotel in Sardegna pur essendoci una situazione come il Covid-19. La struttura è un piccolo medio albergo situato nella baia di Solanas, 1000 metri quadri circa, in piena estate avremo un totale di 12 unità lavorative, a mio avviso questa è tra le località balneari più belle della Sardegna – racconta Haris - Ci siamo subito innamorati di Solanas, e poi anche dell'albergo. La spiaggia di Solanas è una cosa indescrivibile, ma a dir la verità oltre a quella ci siamo innamorati delle montagne e pianure che la circondano. Non la classica località balneare piena di servizi, locali,

Per qualcuno Solanas potrebbe risultare troppo "spoglia" di locali ed attrazioni turistiche. Ma a me è piaciuto proprio questo, è una località dove realmente si può riscoprire il relax vero e proprio tra una natura incontaminata, una spiaggia bellissima e tanta tanta storia. Noi lavoriamo ogni giorno per offrire novità, anche per i giovani che decidono di scappare da monotonia delle città ma anche per i giovani residenti che al contrario cercano qualche tipo di attrazione. Cerchiamo di offrire un servizio a 360° dalla giovane coppia che vuole fare un aperitivo a bordo piscina alla famiglia che vuole staccare la spina dalla città e trovare il relax tra mare montagna e buon cibo".

Io ho 26 anni, da 5 lavoro nel campo alberghiero, sono tra gli albergatori più giovani in tutta Italia, e questo mi fa molto felice, perché cerco sempre di dare anche l'esempio, o perlomeno ci provo. Quest'anno ancora prima dell'apertura abbiamo deciso vista la situazione di dare possibilità a medici forze armate di alloggiare nella nostra struttura gratuitamente, ma per fortuna non c'è ne stato bisogno, ora che la situazione sta migliorando noi siamo più carichi che mai a ripartire, lo stare fermo non mi si addice. Siamo stati tra i primi in Sardegna a creare una struttura no-Covid19, cosa vorrà dire? Vuol dire che la nostra struttura è sicura al 100% contro batteri e germi, sanifichiamo le stanze con tecnologia l'ozono prima di ogni check in e dopo ogni checkout, i costi sono alti si, ma i clienti vengono prima di tutto. Il ristorante viene santificato dopo ogni servizio, compreso le tovaglie bicchieri e posate. Ci sono dispositivi elettronici su tutte le aree comuni che forniscono gel igienizzante senza il bisogno di toccare la macchinetta. Abbiamo creato percorsi diversi per l'entrata e l'uscita dalla struttura per non creare assembramenti in luoghi stretti.

Insomma – ammette Haris - noi siamo pronti per offrire un’altra estate indimenticabile.

Oltre al lavoro svolto per promuovere l'albergo tramite i canali social media e web, facciamo molto spesso vere e proprie campagne per promuove tutto il territorio della Sardegna non solo Solanas, la Sardegna non e solo mare come tanti pensano ma molto di più, la cultura della Sardegna ci a conquistati.

Ed oggi siamo qui con una nuova lunga avventura chiamata nel nostro hotel a Solanas - abbiamo eliminato le richieste di deposito cauzionale, non abbiamo messo penali di cancellazione ed offrendo degli sconti in base ai periodi”.