È stata la regista israeliana Hardy Helli, la protagonista della serata d’apertura della tappa algherese della tredicesima edizione del Sardinia Film Festival. Nella giornata di ieri, è stato presentato, negli spazio di “Lo Quarter” il suo cortometraggio “The babysitter”, tra i primi sei lavori in concorso proiettati nella prima serata.

Un lavoro in parte autobiografico che racconta di Yafit, 30 anni, che lavora come babysitter in un hotel "tutto incluso" a Eilat, una città turistica nel sud di Israele. Appena arrivata ad Olbia, la giovane autrice decide di conoscere la Sardegna, si “Arma” di bicicletta e pedala sino alla Maddalena e poi a Caprera, manifestando anche delle buone qualità sportive.

«Sognavo da sempre di venire in Sardegna», ha detto la regista in un dialogo scherzoso con la presentatrice Rachele Falchi, in un perfetto inglese tradotto al pubblico dall’interprete Laura Cocco. «Prima credevo che fosse simile al resto d’Italia, che è bellissima, ma l’isola è una realtà meravigliosa, una realtà a sé».

Il programma delle quattro serate è stato presentato dal Direttore artistico del festival, Carlo Dessì, che ha posto l’accento sull’originalità di questa tredicesima edizione che, per la prima volta, crea un circuito virtuoso tra cinque importanti località turistiche del nord Sardegna. Nella serata odierna sono in programma altre proiezioni.