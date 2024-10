Halloween in via Manno e nelle vie dello shopping, i commercianti ci credono e col Comune promuovono un evento in tutta sicurezza, con distanziamento sociale e mascherine. Compito dei genitori sarà proprio quello di contribuire a queste fondamentali regole.

Il giorno 31 ottobre 2020 nella fascia oraria che va dalle ore 16 alle ore 19 si svolgerà la consueta serata per i festeggiamenti con il classico “dolcetto o scherzetto”. I bambini si riverseranno nelle strade già dalla mattina ma soprattutto nel primo pomeriggio.

I commercianti della Via Manno e del quartiere Marina, con la collaborazione dell’Associazione Strada Facendo e del Consorzio Cagliari Centro Storico vogliono arricchire il pomeriggio per consentire a tutti di poter festeggiare nel rispetto delle disposizioni Covid attuali. Nel pomeriggio, infatti, i bambini si potranno divertire con dei personaggi, che gireranno a piedi nel pieno rispetto delle norme , vestiti e truccati a tema halloween.

Intanto, venerdì 30 ottobre alle ore 10.30 in via Manno angolo via Cima, conferenza stampa per illustrare le modalità della manifestazione, in presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgi, del presidente dell’Associazione “E Certu” Giancarlo Strazzera che si occuperà della comunicazione e dei personaggi, del nuovo Presidente dell’Associazione Strada Facendo Stefano Rolla e al portavoce dell’associazione Paolo Angius, del Presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico Luca Mureddu.

Obiettivo dell’evento:

Il giorno 31 ottobre 2020 in Via Manno e in alcune vie del quartiere Marina a Cagliari vorremmo regolamentare la serata di Halloween per far vivere questa giornata ai bambini in modo simpatico e sobrio nel rispetto delle norme, con le seguenti modalità.

Le attività commerciale il pomeriggio del 31 ottobre resteranno aperte dalle 9.30 fino circa alle 20.30 secondo le linee guida di ciascuna azienda. I vari ristoranti e bar del Centro Storico saranno operativi all’ora di pranzo.

E’ richiesto a tutte le persone presenti di indossare la mascherina e di igienizzarsi regolarmente le mani con gel personali portati da casa

E’ richiesto di rispettare il distanziamento previsto dalla vigente normativa

E’ richiesto cortesemente ai bambini di non entrare all’interno delle attività commerciali.

È obbligatorio non creare assembramenti all’esterno delle attività stesse.

È richiesto di non fare scherzi all'interno delle attività per evitare agli esercenti di dover effettuare pulizie che potrebbero portare a rischi sanitari.

Dalle ore 16 alle ore 19.30 saranno presenti, tra le vie, dei personaggi vestiti a tema halloween che nel rispetto delle disposizioni, arricchiranno il pomeriggio, la gioia dei bambini e degli adulti. È richiesto di rispettare la distanza da questi figuranti.

Verrà estratto un premio tra tutti i partecipanti alla gara fotografica che avverrà sulla pagina Fb Via Manno – La via dello Shopping. Per partecipare basterà postare una foto nella sezione “Registrati”. La foto ritenuta più bella dal pubblico e che prenderà più Like vincerà una confezione di gustosi lecca lecca “Pierrot Gourmand” offerti da “Le caramelle dei Pirati. Per vincere occorre che la foto di eventuali minori sia postata da persone maggiorenni