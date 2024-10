Quest’anno, come non mai, i preparativi per Halloween sono iniziati molto presto. Già a fine settembre gran parte dei locali e negozi di Cagliari sono entrati nel mood horror e stasera non mancheranno le feste nei vari locali della città.

I consigli dell’esperta

Parte quindi la corsa al vestito e al make-up più spettacolare e spaventoso: “Assolutamente out le varie gattine e diavolette sexy – sostiene la make up artist, Sara Pani - mentre mi aspetto un bel ritorno agli anni 80-90 e trucchi ispirati ai vari personaggi del cinema horror come Jason e Freddy Krueger.

Mi piace anche chi prova a imitare i grandi make up artist del web – sottolinea sempre Sara Pani - ma mi raccomando come ogni anno, usate solo prodotti professionali, evitando di applicare sul viso intrugli degni di Gargamella. Altrimenti, affidatevi ad un professionista – conclude - vi assicuro che ne abbiamo tanti che lavorano in questo settore in città e nell'hinterland”.