Sabato 18 maggio, presso l'Opera Beach Arena di Quartu, vecchie e nuove generazioni hanno potuto rivivere gli anni 90, in una notte di ricordi e festa, grazie all'evento “Forever Young”.

A far ballare gli ospiti, Pinelli (con la voce di Callagan), Matthew Mas, Marcello Casu e Sandro Murru.

Ospite attesissima, Haiducii, cantante italo-rumena tra i cui successi internazionali spicca “Dragostea din tei”. La cantante ha scelto il Golfo degli Angeli per aprire un tour che la porterà in tante città europee.

Il meteo purtroppo non è clemente, ma come dice il proverbio “serata bagnata, serata fortunata”: quasi un migliaio di persone, infatti, decidono sfidare la pioggia e, verso l'una, l’attesa viene ripagata da una raggiante ed esplosiva Haiducii. Dopotutto, come testimonia l’arcobaleno, dopo la tempesta arriva sempre qualcosa di bello!

Un boato dalla platea accoglie il suo ingresso sul palco, in abito rosso come l’energia e la passione che Paula sprigiona e riesce a far sprigionare. Tutti abbiamo, infatti, una potente energia intrappolata dentro di noi: solo chi ci emoziona riesce a farcela manifestare… ed è proprio questa energia che è verità, che rende liberi e dona momenti di vibrante gioia e miglioramento personale.

Fin da subito si comincia a saltare sulle note di “Dragostea din tei” ed altri successi senza tempo (tra cui “Mr Saxobeat”, della collega e connazionale Alexandra Stan ed altri pezzi disco-dance rumeni).

La cantante non ha mai nascosto il suo amore per l’isola, dove ha trascorso diversi periodi e dove torna sempre con piacere col desiderio di venirci a vivere. Ecco perché nel finale chiede al pubblico di unirsi a lei a cantare “No potho reposare”. Nella vita più dei momenti che danno il respiro contano i momenti che te lo tolgono: l’atmosfera è talmente elettrica che appare difficile capire se il pubblico sia elettrizzato da Haiducii, dalle saette in cielo, che tuttavia non appaiono minacciose ma complemento alle luci stroboscopiche, o da entrambi.