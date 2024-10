Il capo ufficio stampa della Regione Sardegna Bruno Greco e l'ex deputato del Pdl Bruno Murgia di recente sono stati presi di mira dagli hacker che si sono impossessati di alcuni loro profili online 'saccheggiandoli',

Si sono infiltrati nel profilo Gmail di Greco danneggiando alcune informazioni e cancellando diversi contatti istituzionali e di lavoro dalla rubrica. Gli hacker hanno inoltre mandato ad alcuni contatti un messaggio nel quale si spacciavano per il giornalista e, inventando una disavventura, chiedevano somme di denaro,

Qualcosa di simile è accaduto a Bruno Murgia, ex deputato e attuale presidente dell'Istituto etnografico sardo. Dopo aver modificato in lingua araba le informazioni del suo profilo, i pirati informatici hanno inviato ai suoi numerosi contatti un messaggio nel quale chiedevano denaro per poter tornare in Italia.

Secondo le prime indagini, gli hacker facevano base in Sicilia e Nigeria.