Una 29enne di Castelsardo è morta poco prima dell’alba per un arresto cardiaco durante una festa di nozze.

La giovane, Enrica Bianco, lavorava come parrucchiera. Stava ballando al matrimonio di una amica quando si è sentita male. E' stata così accompagnata presso la guardia medica del paese dove è stata rianimata in attesa che arrivasse l'ambulanza. Ma la giovane è morta durante il trasporto all'ospedale di Sassari.

La salma è stata portata all'istituto di medicina legale mentre i carabinieri di Valledoria hanno svolto gli accertamenti sul decesso.

Enrica Bianco era molto nota a Castelsardo non solo per la sua professione, ma anche perché il suo impegno nel volontariato con l'Azione Cattolica Ragazzi e con il gruppo Amiche di Piazza, che organizza eventi senza scopo di lucro.

La perizia medico legale dovrà stabilire le cause della morte. Ma, come riportato da La Nuova Sardegna, le amiche sono certe del fatto che non poteva avere assunto sostanze, "ne aveva terrore".