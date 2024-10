Aveva capito di non stare tanto bene ed era uscito per strada, poco prima della mezzanotte, per chiedere aiuto. Ma in quegli istanti via Andrea Doria, un vicolo del centro storico di Sanluri, era deserta. L’uomo si è accasciato al suolo privo di sensi. E’ morto pochi istanti dopo, a causa di un arresto cardiocircolatorio, P. E., imbianchino in pensione, residente nella cittadina.

L’anziano è stato soccorso diversi minuti più tardi da alcuni passanti che hanno allertato il 118, il 112 e la guardia medica.

Nonostante l’immediato intervento dei carabinieri di Sanluri e Villamar e ambulanza per l’uomo non c’è stato niente da fare. Non è servito il lungo massaggio cardiorespiratorio e neanche l’uso del defibrillatore. ù

L’autorità giudiziaria di Cagliari ha concesso la restituzione del corpo alla famiglia.