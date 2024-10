Nove colpi di pistola calibro 9, esplosi verso l’ora di pranzo all’esterno del “Go Go Bar”, nella zona industriale di Quartucciu, a Pill’e Matta: poteva essere una strage, per fortuna i proiettili si sono conficcati sugli infissi del locale e su alcune auto in sosta.

Ha un nome ed un cognome l'autore del folle gesto: Alessandro Straface, 23enne, pregiudicato, residente a Sestu (nella foto, diramata dalla Questura), è stato fermato dopo nemmeno 24 ore dall’episodio. Questa mattina, in conferenza stampa, il Questore Pierluigi D’Angelo si è complimentato con i suoi uomini (la Mobile, coordinata dal dottor Roberto Pititto, insieme ai colleghi del Commissariato Quartu, agli ordini del dottor Fabrizio Selis e dagli agenti della Scientifica), che in meno di 24 ore hanno ricostruito le dinamiche della sparatoria.

L’attività investigativa avviata nell’immediatezza da personale della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari, si sviluppava in particolar modo sull’acquisizione minuziosa delle immagini estrapolate da alcuni di sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla escussione dei vari testimoni presenti.

Dai sistemi di videosorveglianza si evinceva che l’autore della grave condotta criminale era transitato a bordo di un’autovettura Mercedes classe C con un tettuccio in vetro, percorrendo in sequenza entrambe le corsie, ed esplodendo lungo la corsia di ritorno direzione ss. 554 numerosi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali si andavano a conficcare all’interno del bar, ove erano presenti dipendenti ed avventori che rimanevano miracolosamente illesi.

Alcuni colpi di arma da fuoco danneggiavano due autovetture parcheggiate all’altezza del bar “Go Go”. La particolare conoscenza da parte degli investigatori della Squadra Mobile del tessuto criminale cagliaritano consentiva di risalire alla circostanza che una medesima autovettura, corrispondente a quella immortalata dalle telecamere, era in uso al giovane, pregiudicato, soggetto ben conosciuto agli investigatori della Polizia di Stato in quanto anche recentemente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Cagliari veniva avviata una immediata attività di ricerca di Straface trovato in località Sestu all’interno dell’abitazione che condivideva con la propria fidanzata.

Una mirata perquisizione consentiva di rinvenire la pistola utilizzata per la grave condotta delittuosa, pistola Beretta modello calibro 9.21, oggetto di furto, unitamente a 45 bossoli medesimo calibro, nonché cocaina suddivisa in vari involucri per un peso complessivo di grammi 30. Preziosa è stata l’attività svolta da personale della Polizia Scientifica che nell’ambito dell’attività di sopralluogo effettuata repertava 9 bossoli cal. 9.21.

I reati contestati sono tentato omicidio, porto illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illegale di sostanza stupefacente. Per il possesso della droga all’interno dell’appartamento veniva tratta in arresto anche la compagna del 23enne. Il perchè il giovane abbia sparato? Presumibilmente, ipotesi più accreditata, Starface non sopportava il fatto che la ragazza volesse tornare a lavorare in quel bar, gelosia accecante, che poteva sfociare in tragedia.

VIDEO