Ha sostenuto l’esame di 3^ media in lingua sarda ed è stato promosso con il massimo dei voti.

Il giovane Riccardo Laconi, studente cagliaritano dell’Alfieri, è uno dei simboli di speranza di una Sardegna che non si arrende e che vuole tenere alto l’orgoglio della sua storia e delle sue tradizioni.

Una sfida aperta a un passato che resiste. E’ possibile una coesistenza di strumenti letterari, linguistici ed elettronici che sposano i linguaggi del presente coniugandoli in armonia con le espressioni dell'appartenenza.

L’amore per la sua terra ha spinto così Riccardo a sostenere l’esame di 3^media in sardo: una lingua come l’inglese o il francese, ha commentato il giovane spiegando le ragioni della sua scelta. “Attraverso la conoscenza del sardo entriamo in contatto con la cultura e le tradizioni della nostra terra”.

Il giovane studente in limba ha parlato di bioedilizia, case campidanesi in terra cruda ma anche di Emilio Lussu e D.H. Lawrence.

(Foto tratta dall'Unione Sarda)