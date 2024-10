Ieri a Cagliari, un 33enne di Sinnai è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in via del Seminario, angolo via Is Mirrionis, dopo una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro.

Il segnalante aveva assistito a una scena che lo aveva fatto preoccupare, in sostanza quella di un uomo che brandendo un coltello ne rincorreva un altro.

Soltanto l'inseguitore è stato rintracciato dai militari prontamente intervenuti. Sottoposto a perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm.

È stato riconosciuto sulla base della descrizione fornita nella telefonata. Si spera ora che la persona minacciata si faccia viva e proceda alla querela nei confronti del suo inseguitore, che comunque quel coltello non lo poteva portare a spasso.