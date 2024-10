È attivo da ieri (10 febbraio) il parcheggio automatizzato e videosorvegliato realizzato dalla diocesi d’Ogliastra. L’area si trova dietro la struttura che ospita la scuola materna gestita dalle suore, in corso Umberto a Lanusei.

Fino a qualche anno fa il piazzale era accessibile a tutti e veniva utilizzato sempre come parcheggio auto. Da ieri, l’accesso e l’uscita è regolamentato da sbarre e il costo è di 50 centesimi all’ora. All’arrivo si ritira il biglietto, si parcheggia l’auto e prima di andar via l’utente dovrà inserire il ticket nella cassa automatica, inserire l’importo che verrà calcolato in base al numero di ore che si è usufruito del servizio. All’uscita si inserisce il biglietto nell’apposito macchinario che fa sollevare la sbarra. Il servizio servirà per coprire alcune spese della scuola dell’infanzia.

Nella stessa area alcuni stalli sono riservati alla sosta delle ambulanze che appartengono all’associazione di volontariato Avl, la cui sede si affaccia proprio sull’area parcheggi. Anche l’associazione versa una quota alla diocesi per l’utilizzo degli spazi.