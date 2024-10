Fonni capitale dell'accoglienza e cuore generoso anche in termini di solidarietà. In occasione dell’Autunno in Barbagia che ha fatto tappa lo scorso fine settimana nel paese più in alto della Sardegna è stato lanciato un importante gesto di vicinanza verso chi opera nel sociale.

Su iniziativa del biscottificio Tipico, infatti, sono stati donati all’associazione Save the Children mille pacchi di “Savoiardone”, prodotto che qualifica l’azienda fonnese.

<<Durante i tre giorni di Cortes apertas - spiega Mario Masini, amministratore di Tipico - i nostri bambini hanno distribuito dei coupon invitando i loro coetanei a consegnarli a casa Masini e a compiere così un piccolo gesto ma di grande solidarietà. Attraverso quel passaggio di consegne abbiamo voluto sensibilizzare i più giovani. Il nostro invito ha avuto un grande successo. Sono stati consegnati 984 coupon compilati e l’azienda ha voluto arrotondare la cifra a mille pacchi di Savoiardone che saranno consegnati a Save The Children>>. In questi 11 anni di Cortes apertas a Fonni La tipico ha sempre organizzato eventi che avessero importanza culturale all’insegna della valorizzazione delle tradizioni. <<Sono state esperienze che ci hanno fatto crescere professionalmente - spiega Masini -, ma l’entusiasmo dimostrato dai nostri bambini e il loro coinvolgimento nella “Tipico merenda” ci ha gratificato in modo particolare>>.