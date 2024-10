Ha venduto a un pensionato 71enne un’autovettura Volvo V40 immatricolata dieci anni fa che riportava sul contachilometri solo 63.000 chilometri ed era stata pubblicizzata come quasi nuova e molto ben conservata. Ma così non era.

Una diciannovenne bresciana, nota alle forze dell'ordine per precedenti analoghe vicende giudiziarie, è stata così denunciata dai carabinieri della locale stazione, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

Al meccanico della donna erano sorti infatti dei dubbi: quella macchina dimostrava nel complesso di non essere così ben conservata ed integra.

Attraverso la consultazione delle banche dati dell'ACI, della motorizzazione civile e lo storico delle revisioni, i carabinieri hanno accertato che la donna era riuscita in qualche modo a ridurre il chilometraggio del veicolo che in realtà superava i 227.000 chilometri, riuscendo in virtù di tale falsa attestazione a rivenderla per ben 11.500 euro, ovvero un prezzo ben maggiore rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore.