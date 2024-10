“Purtroppo l’aumento dei casi di positività è continuato nelle ultime 24 ore fino a superare abbondantemente il numero di 300 e, contemporaneamente, si sono moltiplicate le segnalazioni al sottoscritto e ai medici di famiglia da parte di persone sintomatiche che, a causa della grande pressione sui laboratori e sulle strutture sanitarie, non riescono a effettuare nemmeno i tamponi e sono costrette al proprio domicilio con sintomi importanti” dichiara il primo cittadino esprimendo tutta la sua preoccupazione per l’aumento dei dati Covid nel suo paese.

“Le Dirigenze delle scuole mi segnalano in continuazione nuovi casi e nuove classi vengono collocate in Didattica a Distanza, in quanto una buona parte dei contagi rilevati interessa il mondo giovanile, i ragazzi e, conseguentemente, coinvolge poi le scuole e le famiglie. I locali e le attività economiche che stanno tenendo chiuso a causa di personale con positività sono sempre di più, sintomo di una diffusione che mai prima avevamo conosciuto.

In sostanza la situazione sta assumendo caratteristiche incontrollate che richiedono provvedimenti per stroncare questa spirale - continua il sindaco - i dati di oggi ci danno 335 positivi di cui 330 in paese e 5 fuori paese. Stante la situazione mi sono visto costretto ad emettere una Ordinanza Sindacale che, da lunedì 17 e fino al 30 gennaio 2022, imporrà tutta una serie di limitazioni a partire dalla sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, la sospensione della maggior parte delle attività ricreative, culturali e sociali, la limitazione degli orari di bar e ristoranti ed altre disposizioni riportate nella stessa. Ho deliberatamente escluso l’imposizione di un coprifuoco in quanto ritengo tutti sufficientemente consapevoli della serietà del momento e quindi lascio la libertà di contribuire in coscienza alla risoluzione del problema con i comportamenti più idonei.

“Chiedo come sempre la maggior collaborazione possibile per poter tutti assieme venire a capo in breve da questa situazione - e conclude - la variante del virus che circola è molto subdola e molto contagiosa pertanto rapportiamoci per tempo con i medici di famiglia, manteniamo quanto possibile le distanze da affollamenti di qualunque tipo”.