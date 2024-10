Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi alla ex perché accusato di maltrattamenti, l'ha seguita in un bar avvicinandola. Un 40enne di Guspini, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex.

Il 40enne dal 3 marzo scorso era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna e per controllarlo gli era stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Invece il 18 aprile alle 23 è entrato in un bar di Guspini dove si trovava la ex compagna, piazzandosi a tre metri da lei, nonostante dovesse mantenere una distanza di almeno 100 metri secondo le disposizioni della Magistratura.

"L'uomo - fanno sapere i carabinieri - era perfettamente consapevole della presenza della donna e ha di fatto costretto la stessa ad allontanarsi dal locale per evitare ulteriori situazioni di criticità”.