A Guspini una pattuglia della locale Stazione e un’altra del Radiomobile di Villacidro si sono recate alla Galleria Fanny dopo aver ricevuto segnalazione di un uomo che infastidiva una ragazzina. I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato un 39enne incensurato, ma nonostante la discussione con una ragazzina, pare non fosse accaduto niente di male.

L’uomo sembrava tranquillo all'atto del controllo; all’improvviso però, sarebbe scappato a piedi, montando in auto e intraprendendo una fuga rocambolesca a bordo del mezzo. Avrebbe quindi infilato in contromano Corso Matteotti, fortunatamente non incontrando nessuno arrivare in senso opposto.

Nel proseguo della fuga sarebbe però andato a speronare un'Audi, non potendo più proseguire la marcia. I carabinieri, dopo averlo raggiunto, hanno dovuto sfondare il finestrino dell’auto per poterlo catturare perché, benché non potesse andare oltre, continuava comunque a muovere l’auto avanti e indietro disperatamente, nel tentativo di trovare una via di fuga.

L’uomo si trovava a Guspini per lavoro ed era appena uscito da una banca, perché poi tutto il resto si fosse verificato è per le autorità davvero difficile da ipotizzare. In ogni caso, essendoci stata una resistenza attiva, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.