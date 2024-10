Aveva disposto recinzioni, sbarre e lucchetti a terreni di passaggio, allo scopo di impedire a legittimi proprietari di raggiungere i propri, situati in località Campu Scruiddu e Genna Suergiu, in modo da appropriarsene, per un maggiore sostentamento delle sue pecore.

Un cinquantacinquenne desulese, residente a Gonnosfanadiga, allevatore, già noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende giudiziarie, è stato così denunciato nella giornata di ieri, 10 novembre, a Guspini, dai Carabinieri della locale stazione per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e violenza privata.

L’uomo ha agito infatti violando un’ordinanza del 16 maggio 2023, emessa dal sindaco di Gonnosfanadiga, che già gli aveva intimato di rimuovere gli ostacoli, per consentire il libero transito ai legittimi proprietari.