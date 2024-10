Perseguitava giovani donne tempestandole di messaggini e pedinamenti. In particolare, le sue attenzioni erano rivolte a un’insegnante di Senorbì che aveva denunciato il molestatore 65enne. Ulteriori episodi sono in corso di ricostruzione.

Ieri, 23 ottobre, a Guspini, i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi dell'Arma locale, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari nei confronti dell’uomo, che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dalle approfondite indagini svolte dai militari, è emerso che il 65enne è un molestatore seriale di giovani donne.

L'arrestato dovrà rimanere all'interno della propria abitazione di Guspini e non potrà allontanarsi se non con un permesso del giudice. Possibili violazioni di tale prescrizione lo potrebbero condurre facilmente in carcere.