Stanotte alle 2,30 a Guspini, i carabinieri della locale Stazione e di quella di Arbus, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne del luogo.

Alle precedenti ore 23 in via San Nicolò, a seguito di un intervento per schiamazzi notturni il giovane era stato sottoposto dai militari a perquisizione personale e successivamente sarebbe stato trovato in possesso di 16 involucri di carta contenenti 10,10 grammi di marijuana.

La conseguente perquisizione domiciliare avrebbe consentito di rinvenire ulteriori 45 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.440 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro ed è debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.